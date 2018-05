Polizei in Ludwigsburg gefordert Wildpinkler geraten in Schlägerei

07. Mai 2018

In Ludwigsburg sind zwei Gruppen junger Männer aneinander geraten. Die Polizei ermittelt. Foto: Phillip Weingand / www.geschichtenfotograf.de

In Ludwigsburg gerät eine Gruppe junger Deutscher mit einer Gruppe junger Türken aneinander – bei der Schlägerei werden drei Personen verletzt. Sieben Streifenwagen sind nötig, um die Lage zu beruhigen. Der Auslöser für den Streit ist kurios.

Ludwigsburg - Zwei Gruppen von überwiegend jungen Männern sind am Samstagabend an der S-Bahnhaltestelle Favoritepark in Ludwigsburg aneinander geraten und haben sich eine handfeste Auseinandersetzung geliefert. Das berichtet die Bundespolizeidirektion in Stuttgart. Der Auslöser für die Schlägerei: Mehrere Mitglieder einer Gruppe, fünf Deutsche im Alter zwischen 21 und 25 Jahren, hatten an der Haltestelle uriniert. Die zweite Gruppe, die aus sechs Türken im Alter von 17 bis 49 Jahren bestand, fühlte sich davon gestört. Daraus entwickelte sich „zunächst eine verbale Streitigkeit, welche anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung endete“, berichtet die Polizei. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Insgesamt sieben Polizeistreifen sowie ein Rettungswagen und ein Notarzt waren vor Ort, um die Situation zu beruhigen und die Verletzten zu versorgen. Die Bundespolizei hat die Personalien aller Beteiligten und darüber hinaus von zwei unbeteiligten Zeugen aufgenommen. „Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.“