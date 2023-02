Teenager dringen mit Waffen in Tammer Schule ein

Die Polizei hat vier 15- bis 18-Jährige festgenommen. Den jungen Leuten wird unter anderem versuchte räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und Bedrohung vorgeworfen.









Die Polizei hat zwei 18-jährige Männer sowie einen 17- und einen 15-jährigen Jugendlicher festgenommen, die Anfang Februar an gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gleichaltrigen beteiligt gewesen sein sollen. Das teilen das Polizeipräsidium in Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Die vier Teenager sollen am Abend des 4. Februar im Görlitzer Weg in Bietigheim-Bissingen gemeinschaftlich eine versuchte räuberische Erpressung begangen haben. Sie schlugen und traten auf einen 18-Jährigen ein und forderten von ihm Bargeld und dessen Handy. Sie ließen laut der Polizei nur deshalb von ihrem Opfer ab und flüchteten ohne Beute, weil sie mutmaßlich aufgrund eines Geräusches befürchteten, ertappt worden zu sein. Der 18-Jährige, der leicht verletzt wurde, alarmierte hierauf die Polizei.

Die Täter sind in Tammer Realschule eingedrungen

Am 8. Februar soll es zu einem weiteren gewalttätigen Vorgehen der vier Tatverdächtigen gekommen sein. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass sie gegen 11.30 Uhr mit Schlag- und Stichwaffen bewaffnet in die Tammer Realschule eingedrungen sind. Im Gebäude suchten sie nach dem zwei Tage zuvor überfallenen 18-Jährigen, der sich jedoch im Unterricht befand. Im Zuge dessen sollen die Tatverdächtigen auf einen 16-jährigen Schüler zugerannt sein und diesen ins Gesicht geschlagen haben. Darüber hinaus soll einer der Tatverdächtigen einen 35 Jahre alten Lehrer, der ihnen entgegengetreten war, massiv bedroht haben. Noch am selben Tag erhielt der 16-jährige Schüler einen Anruf des 17-jährigen Tatverdächtigen. Dabei soll der Tatverdächtige den Jugendlichen, der bei der Polizei eine Aussage gemacht hatte, bedroht haben.

Bereits einen Tag später, am 9. Februar, war es den Ermittlern gelungen, alle vier Tatverdächtigen zweifelsfrei zu identifizieren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden hierauf unter anderem wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung, der gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle beim Amtsgericht erwirkt. Die sich anschließenden Durchsuchungen förderten diverses Beweismaterial wie Waffen sowie mutmaßliche Tatkleidung zutage.

Alle vier Tatverdächtigen wurden festgenommen. Die Haftbefehle wurden in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingewiesen. Die Ermittlungen dauern an.