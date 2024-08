Polizei kündigt Überwachung an: Drohnen am Sonntag über dem Aspacher Stadion

Das Drittligaspiel des VfB Stuttgart II gegen 1860 München am späteren Sonntagnachmittag in Großaspach wird akribisch vorbereitet. Die Polizei will die Begegnung auch mit modernen Mitteln überwachen.

Wenn zwei Fußball-Traditionsmannschaften mit reichlich Anhang aufeinandertreffen, dann steigt auf dem Spielfeld wie auf den Rängen und rund ums Stadion die Fieberkurve. Erhitzte Debatten und womöglich nicht nur verbale Auseinandersetzungen erwartet offenkundig auch das für den Rems-Murr-Kreis zuständige Polizeipräsidium Aalen für die Arena in Aspach. Diese ist für den neuen Drittligisten VfB Stuttgart II wegen der größeren Kapazität als im bisherigen Spielort Robert-Schlienz-Stadion (nur 5000 reine Stehplätze) die Heimstätte der Begegnungen.

Polizei hat Geschehen rund um die Arena genau im Blick

Am späteren Sonntagnachmittag findet in der „Wir-machen-Druck-Arena“ in Großaspach das Drittligaspiel der Stuttgarter gegen die erste Mannschaft des TSV 1860 München statt. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Die Arena im Sportpark Fautenhau hat gut 10 000 Plätze und erfüllt damit die Voraussetzungen für Drittligaspiele. Die Polizei hat nun zur Information der Bevölkerung in Aspach und Umgebung angekündigt, dass am Sonntag im Rahmen polizeilicher Einsatzmaßnahmen diverse Drohnen eingesetzt werden. „Die Polizei wird mit Einsatzkräften vor Ort sein und das Geschehen rund um das Stadion auch mit Drohnen überwachen“, erläutert ein Sprecher.