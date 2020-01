1 Mehrere Ziegen (Symbolbild) sind in Walheim gestohlen worden Foto: dpa/Tim Brakemeier

Aus einem gesicherten Stall in Walheim sind nach Weihnachten vier Ziegen gestohlen worden. Die Tiere waren nicht ohne weiteres zu erreichen.

Walheim - Aus einem gesicherten Stall in Walheim (Kreis Ludwigsburg) sind vier Ziegen gestohlen worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatten Unbekannte die Tiere irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 28. Dezember, und Sonntag, 29. Dezember gestohlen. Die Ziegen standen in einem Stall im Baumbachtal. Sie haben einen Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0 71 42/ 40 50 beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden.