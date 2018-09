Polizei Kreis Ludwigsburg Shishabar brennt komplett aus

Von mat 02. September 2018 - 11:00 Uhr

100 000 Euro Schaden: Um kurz nach fünf Uhr morgens musste die Feuerwehr am Sonnntag ausrücken, um das in Flammen stehende Gebäude zu löschen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich um Brandstiftung gehandelt hat.





Bietigheim-Bissingen - Im Kellergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) ist am Sonntagmorgen um kurz nach 5 Uhr eine Shishabar in Flammen aufgegangen und komplett ausgebrannt. Am Brandort fand die Polizei mehrere Behältnisse mit mutmaßlichen Brandbeschleunigern, weshalb sie Brandstiftung nicht ausschließt. Verletzt wurde niemand; den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro.

An einem Treppenabgang im rückwärtigen Bereich des Gebäudes war eine Türe in Brand geraten. Über einen Nebenraum breitete sich der Brand dann bis zu einer im Gebäude beheimateten Gaststätte aus. Die Feuerwehren Bietigheim, Bissingen und Sachsenheim rückten mit elf Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften zum Brandort aus, der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Rauchwolken zogen sich weithin sicht- und riechbar über das Gelände.

Menschen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden: Alle Personen, die im Gebäude gewesen waren, wurden durch Rauchmelder auf den Brand aufmerksam und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.