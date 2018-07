Polizei Kreis Ludwigsburg Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall

Von Tim Höhn 31. Juli 2018 - 09:25 Uhr

Insgesamt sollen vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen sein Foto: 7aktuell.de

Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau sind am frühen Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt worden, teils schwer. Offenbar sind zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Löchgau - Bei einem schweren Unfall auf der Landesstraße zwischen Bietigheim-Bissingen und Löchgau sind am frühen Dienstagmorgen mehrere Personen verletzt worden, teils schwer. Die Polizei in Ludwigsburg kann noch keine Angaben zum genauen Hergang und den Beteiligten machen. Klar ist bislang nur, dass ein Autofahrer aus ungeklärter Ursache gegen 6.30 Uhr in Richtung Löchgau in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen ist. Insgesamt sollen vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen sein, die Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Straße musste komplett gesperrt werden.