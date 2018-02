Polizei Kreis Ludwigsburg Mann bei Brand leicht verletzt

Von Franziska Kleiner 19. Februar 2018 - 08:44 Uhr

Bei einem Brand ist am Morgen ein Mann in Kornwestheim leicht verletzt worden. Foto: dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Kornwestheim ist am Morgen eine Person leicht verletzt worden. Die Ursache ist unklar.

Kornwestheim - Bei einem Wohnungsbrand in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist am Morgen eine Person leicht verletzt worden. Die Ursache für den Brand in der Doppelhaushälfte in der güterbahnhofstraße ist unklar. Wie die Polizei berichtet, war das Feuer kurz nach 6.30 Uhr im Wohn-Essbereich des Gebäudes ausgebrochen. Der 21-jährige Bewohner wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird nach ersten Angaben auf rund 70 000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.