Kreis Ludwigsburg Mann malt Autokennzeichen selbst – Belehrung

18. September 2018

So sehen echte Nummernschilder aus. Foto: dpa

Was tun, wenn das Auto nicht zugelassen ist und keine Nummernschilder hat? Ganz einfach: Trotzdem fahren, mit selbst gebastelten Kennzeichen. So geschehen im Kreis Ludwigsburg.

Großbottwar - Der Hinweis der Polizei ist durchaus ernst gemeint: Selbst gemalte Kennzeichen sind keine Lösung! Tatsächlich ist auch der Hintergrund ein ernster: Ein 64 Jahre alter Mann hat sich im Bottwartal (Kreis Ludwigsburg) binnen vier Tagen zwei Mal erwischen lassen, weil er ein Auto fuhr, das er gar nicht fahren darf – weil es gar nicht zugelassen ist. Die erste Begegnung mit der Polizei hatte der 64-Jährige am Freitag in Großbottwar. Dort hatte ihn ein Mann festgehalten, dem aufgefallen war, dass das Auto keine Kennzeichen hat. Und obwohl es sich bei dem Wagen um einen Mercedes handelt – Fahren ohne Nummernschilder ist selbst Autos der Königsklasse nicht gestattet.

Der 64-Jährige, der aus Polen stammt und keinen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde belehrt, musste eine dreistellige Sicherheitsleistung hinterlassen – und zog seine eigenen Schlüsse: Er bastelte sich Kennzeichen aus Pappe. Diese fielen am Dienstag einer Mitarbeiterin in einem Großbottwarer Drogeriemarkt auf, die die Polizei alarmierte. Die Beamten kündigten eine zweite Anzeige an und kassierten außer einer weiteren dreistelligen Sicherheitsleistung auch den Autoschlüssel. Allerdings: Wer Kennzeichen selbst bastelt, biegt sich auch schnell mal einen Schlüssel zurecht. Der unerschrockene Autofahrer hat bereits angekündigt, den Mercedes weiter zu fahren.