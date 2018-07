Polizei Kreis Ludwigsburg Fußgänger in Lebensgefahr

Von Verena Mayer 18. Juli 2018 - 16:54 Uhr

Der Mercedesfahrer ignorierte offenbar eine rote Ampel. Foto: dpa

Ein Autofahrer hat in Schwieberdingen einen Fußgänger angefahren und dabei lebensgefährlich verletzt.

Schwieberdingen - Ein 22 Jahre alter Fußgänger ist bei einem Unfall in Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) am Mittwochmorgen so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Nach den Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann kurz vor 8 Uhr bei Grün die Robert-Bosch-Straße überquert und war dabei von einem Mercedes erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Offenbar hatte der 66-jähriger Autofahrer die für ihn rote Ampel nicht beachtet. Der Senior zog sich dabei leichte Verletzungen zu, an seinem nicht mehr fahrtüchtigen Wagen entstand ein Schaden von 10 000 Euro.