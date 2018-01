Polizei Kreis Ludwigsburg Autofahrer geraten in Streit

Von stk/red 21. Januar 2018 - 14:23 Uhr

Nach eine Streit zwischen Autofahrern sucht die Polizei Zeugen. Foto: dpa

Zwischen Horrheim und dem Ortseingang von Gündelbach bei Vaihingen/ Enz (Kreis Ludwigsburg) sind am Freitagabend Autofahrer in Streit geraten. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Vaihingen/Enz - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Streit zwischen Autofahrern geben können, der sich am Freitagabend zwischen Horrheim und dem Ortseingang von Gündelbach (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war der 32-jährige Fahrer eines roten Honda Civic nach eigenen Angaben zwischen 18.30 und 18.45 Uhr auf der Landesstraße von Horrheim nach Gündelbach unterwegs. An einer Engstelle musste er verkehrsbedingt anhalten. Währenddessen habe ein Unbekannter die Beifahrertür aufgerissen und zwei Basecaps mitgenommen, die auf dem Vordersitz lagen. Der Unbekanntsue habe sich danach an der Karosserie festgehalten und gegen den 32-Jährigen im Auto getreten. Dieser sei dann losgefahren.

Beifahrer verletzt

Am Samstag wurde die Polizei über einen Vorfall informiert, wonach eine 47-jährige Fahrerin eines schwarzen Mazda SUV am Freitag zur selben Zeit auf der Landesstraße unterwegs war. Dabei überholte sie laut Polizei auf dem Streckenabschnitt zunächst den besagten Honda. Dieser habe allerdings den Mazda sofort wieder überholt. Wenig später musste die 47-Jährige, ebenfalls verkehrsbedingt, hinter dem Honda anhalten. Ihr 24-jähriger Mitfahrer sei dann zu dem Honda gelaufen. Was letztlich am Fahrzeug passiert ist, konnte die Polizei bislang nicht eindeutig klären. Der 24-jährige zog sich indes Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zeugen, die insbesondere Angaben zum Tathergang machen können, bei dem die beiden Autos am Ortseingang Gündelbach verkehrsbedingt warteten, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz zu melden unter 0 70 42 / 94 10.