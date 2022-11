1 Die Polizei hat in Kornwestheim einen Jugendlichen Autofahrer kontrolliert. Foto: picture alliance / Patrick Seege

Da staunte die Polizei nicht schlecht. Bei einer Verkehrskontrolle sitzt ein 16-Jähriger hinter dem Steuer eines Mercedes. Es war das Auto von der Mutter seiner Freundin.















Ein Autofahrer ist am Sonntag gegen 2 Uhr offensichtlich zu schnell gefahren und deshalb der Besatzung eines Streifenwagens in der Eastleightstraße in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) aufgefallen. Die Polizisten in dem Streifenwagen folgten dem Mercedes. Die Beamten hielten das Auto an und kontrollierten den Fahrer. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen handelte, der keinen erforderlichen Führerschein besaß. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Jugendliche Drogen genommen hatte. Das Fahrzeug gehört der Mutter seiner ebenfalls 16-jährigen Beifahrerin. Sie hatten es unerlaubt benutzt. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Untersuchungen seinen Erziehungsberechtigten überstellt und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.