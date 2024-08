Polizei kontrolliert Tuningszene in Fellbach: Manch einer muss sein Auto stehen lassen

1 Bei den Kontrollen in der Tuning-Szene muss die Polizei ganz genau hinsehen. Hier reicht eine Taschenlampe, manchmal kommt aber auch ein Endoskop zum Einsatz. Foto: Jan Potente

Breite Reifen und laute Motoren: Bei einer Kontrolle der Poser- und Tuningszene deckt die Polizei in Fellbach etliche Verstöße auf. Ein Autofahrer muss sein geliebtes heiliges Blechle gleich stehen und von einem Abschleppdienst abholen lassen.











Eigentlich wollte der junge Mann seine Freundin in Stuttgart besuchen. Daraus wird jetzt erst mal nichts. Denn kurz vor dem Ziel hat ihn eine Zivilstreife des Polizeireviers Fellbach am Samstagabend in der Stuttgarter Straße aus dem Verkehr gezogen. Der Grund: Das Fahrzeug des Pforzheimers, ein grauer BMW der Dreier-Reihe, klang verdächtig laut in den Ohren der Polizisten.