Polizei klärt den Vorfall: Junge hat Schulbücher, Pausenbrot und 5.000 Euro im Ranzen

1 Der Junge hatte das Geld in seinem Schulranzen dabei. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Warum trägt ein siebenjähriger Junge 5.000 Euro in bar in seinem Ranzen in die Schule - und zeigt die Geldscheine stolz herum? Die Polizei klärt den Vorfall.











Link kopiert



Mit 5.000 Euro im Schulranzen hat ein siebenjähriger Grundschüler aus dem Landkreis Osnabrück seine Mitschüler überrascht - und seine Lehrerin. Das Geld steckte am Mittwochmorgen in bar in einem Briefumschlag, wie die Polizei mitteilte. Die Kinder sollten die Geldscheine bewundern können - und der Siebenjährige wurde nach Einschätzung der Beamten „zum beliebtesten Schüler des Vormittags“.