Polizei in Waldmünchen: Dieser Polizeihund erschnüffelt Datenträger

Seit 25 Jahren werden in der Zentralen Diensthundeschule in Waldmünchen Bayerns Polizeihunde ausgebildet. Auch Schäferhund Dimi ist oft im Einsatz – er hat eine besondere Fähigkeit.
Dimi ist Polizist auf vier Pfoten. Sein Fachgebiet: Datenträger finden. Ob Festplatte, USB-Stick, Laptop oder Mini-Speicherkarte - Dimis feiner Nase entgeht fast nichts. Zusammen mit seinem Herrchen, Diensthundeführer Ralf Strasser-Moraras, ist er bayernweit im Einsatz. Der Polizeihauptkommissar ist Ausbilder in der Zentralen Diensthundeschule der Bayerischen Polizei in Waldmünchen (Landkreis Cham).