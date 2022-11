1 Am Donnerstag war die Polizei bei einem Stadtbahnunfall am Karl-Benz-Platz im Einsatz. Foto: dpa/Friso Gentsch

Folgenschwerer Fehler: Ein Autofahrer missachtete am Donnerstagabend offenbar das Rotlicht am Karl-Benz-Platz das Rotlicht und stieß mit der Stadtbahn zusammen. Es gab keine Verletzten, aber einen Schaden in Höhe von 30 000 Euro.















Glimpflicher Ausgang eines folgenschweren Fahrfehlers: Am Donnerstag stieß gegen 20.10 Uhr am Karl-Benz-Platz ein Personenwagen mit einem Stadtbahnwagen der Linie U13 zusammen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 46-jährige Fahrer trotz Rotlicht vom Karl-Benz-Platz nach rechts in Richtung Augsburger Straße abgebogen sein. Dabei kollidierte er mit einer querenden Stadtbahn, die gerade von der U-Haltestelle „Untertürkheim“ losgefahren war. Der Stadtbahnfahrer blieb wie seine Fahrgäste unverletzt. Auch der 46-Jährige und seine 44-jährige Beifahrerin zogen sich keine Verletzungen zu. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 30 000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 46-Jährige offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Er musste eine Blutprobe abgeben und wurde nach Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt. mk