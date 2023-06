1 Der Schutz vor Gewalt – und damit auch vor tödlicher Gewalt durch Partner und Expartner – ist 2022 ein großes Thema am Frauentag gewesen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski (Archiv)

Immer wieder die gleiche Geschichte, könnte man meinen: Eine Frau war mehrmals bei der Polizei, hat auch mal ein Annäherungsverbot erwirkt – und dann die Anzeige zurückgenommen. Die Gewalt, das Nachstellen geht weiter – und ein paar Monate später ist sie tot, mutmaßlich ermordet vom Ehemann. Ein solcher Fall eines Femizids wird aktuell am dem Stuttgarter Landgericht aufgearbeitet: Eine Frau, die sich von ihrem Mann trennen wollte, wird im vergangenen Juli erschossen. Ihre Leiche wird in einem Parkhaus in Bad Cannstatt in einem Auto gefunden. Sie hatte sich mit dem Mann zu einem klärenden Gespräch treffen wollen – und er soll sie dann erschossen haben. Und viele fragen sich: Gibt es denn niemanden, der ein Frau vor so einem gefährlichen Mann schützen kann?