Polizei in Stuttgart und der Region Geburtstagsfeier endet in Massenschlägerei

Von red 26. Februar 2018 - 10:34 Uhr

Aus einer Geburtstagsfeier wurde eine Massenschlägerei (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 17-Jähriger feiert seinen Geburtstag. Auf einmal prügeln sich 20 Gäste. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart und der Region vom Wochenende.

Stuttgart - Die Geburtstagsfeier eines Jugendlichen in Metzingen (Kreis Reutlingen) ist in der Nacht zum Samstag in eine Schlägerei ausgeartet. Aus unbekannten Gründen sei es zwischen den etwa 20 Gästen im Alter von 16 bis 20 Jahren zu Streitigkeiten gekommen, teilte die Polizei in Reutlingen mit. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Bei einem schweren Unfall auf der A81 im Kreis Konstanz sind drei Männer nach dem Überschlag ihres Wagens schwer verletzt worden. Die Insassen wurden aus dem Auto geschleudert. Mehr zu dem Unfall lesen Sie hier.

Ein 59-Jähriger ist auf der A8 unterwegs, als er plötzlich von seinem Beifahrer angegriffen wird: Der 29-Jährige beißt ihn und greift ins Lenkrad. Wie es dazu gekommen ist, lesen Sie hier.

Eine 14-Jährige ist am Samstagabend in Stuttgart-Botnang von einem Jugendlichen nach Geld angegangen worden. Der junge Mann bedrohte und beleidigte das Mädchen – die Polizei sucht Zeugen. Die Täterbeschreibung lesen Sie hier.

Zu einem Brand ist es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus in Großbottwar gekommen. Dabei wurde die Bewohnerin verletzt. Die Bilder dazu sehen Sie hier.