1 Nicht alle haben Zeit, an Vatertag mit dem Bollerwagen loszuziehen. Foto: dpa

Christi Himmelfahrt ist auch der Tag der Väter. Zeit zum Feiern haben allerdings nicht alle – für ihre diensthabenden Väter hat sich die Stuttgarter Polizei einen ganz besonderen Gruß ausgedacht.

Stuttgart - Christi Himmelfahrt ist der Tag, an dem sich der Bollerwagen geschnappt wird und eine ausgedehnte Tour durch Wiesen und Wälder gemacht wird. Doch nicht alle haben frei an diesem Donnerstag. Für alle diensthabenden Väter unter ihren Kollegen hat sich die Stuttgarter Polizei ein ganz besonders süßes Posting auf Facebook ausgedacht.

Das Posting kommt im Netz gut an. Das kleine Mädchen in viel zu großer Uniformjacke ist aber auch zu süß. Und sie wird diesen Moment sicher auch nicht vergessen – so stolz, wie sie die Polizeikelle in die Kamera hält.

Entsprechend positiv sind auch die Reaktionen der Leser unter dem Posting.