20 Die Polizei sucht die Besitzerinnen und Besitzer dieser gestohlenen Fahrräder. Foto: Polizei

Wieder meldet die Polizei Einbrüche, bei denen teure Pedelecs gestohlen wurden. In vielen Fällen war die zuständige Ermittlungsgruppe schon erfolgreich.















Stuttgart - Die Reihe findet offenbar kein Ende: Immer noch werden in Stuttgart fast regelmäßig teure Fahrräder gestohlen. Vor allem auf Pedelecs mit E-Antrieb haben es die Diebe abgesehen. Die Polizei hat auf die Zunahme der Taten im Spätsommer 2020 reagiert und eine eigene Ermittlungsgruppe für dieses Deliktfeld ins Leben gerufen, die EG Dynamo. In den zurückliegenden Tagen haben wieder mehrere Fahrraddiebe in der Stadt zugeschlagen, die das auch im Sinn hatten. Einen Wert von mehreren Tausend Euro hat ein Pedelec, dass am Montag aus einer Tiefgarage an der Sickstraße gestohlen wurde. Wie die Diebe in die Garage kamen, ist laut der Polizei noch nicht geklärt. Sie stahlen ein grau-orangefarbenes Pedelec der Marke Cube, das mit einem Schloss gesichert gewesen sein soll.

Zwei Einbrüche im Bezirk Ost der Landeshauptstadt

Schon am Wochenende waren Fahrraddiebe im Osten unterwegs gewesen. Sie brachen in der Nacht zum Samstag in eine Tiefgarage an der Stöckachstraße ein und entwendeten zwei Pedelec-Mountainbikes der Marke Trek. Beide waren schwarz und mit einem Fahrradschloss zusammengeschlossen. Die Ermittlungsgruppe Dynamo nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07 11/89 90 33 00 entgegen.

Die Ermittlungsgruppe Dynamo zieht Zwischenbilanz

Die Ermittlungsgruppe hat laut der Polizei inzwischen 119 Zweiräder im Gesamtwert von gut 170 000 Euro sichergestellt. Die meisten davon haben die Ermittelnden den rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzern zurückgeben können. Aktuell stehen noch mehr als 30 Fahrräder bei der Polizei, die noch niemand abgeholt hat. Die Polizei hat auf ihrer Fahndungsseite https://fahndung.polizei-bw.de Fotos der Fahrräder und Pedelecs eingestellt. Wer sein Rad wiedererkennt, kann sich ebenfalls bei den Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe unter der Telefonnummer 07 11/89 90 33 00 melden.