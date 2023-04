1 Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/aal.photo/IMAGO/Alexander Pohl

Nachdem eine Alarmanlage einen Ladendetektiv auf einen Dieb aufmerksam gemacht hatte, floh dieser am Samstagnachmittag oberkörperfrei aus dem Geschäft und entkam unerkannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.









Ein noch unbekannter Ladendieb ist am Samstag oberkörperfrei vor dem Detektiv eines Geschäfts in Stuttgart-Feuerbach geflüchtet. Zuvor deckte eine Alarmanlage den versuchten Diebstahl des Mannes auf. Der Dieb hatte laut Polizei sechs Flaschen Wodka in einem Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße in seinen Rucksack gesteckt und einen Fernseher aus der Elektroabteilung an sich genommen. Mit den Gegenständen wollte er den Laden verlassen, ohne zu bezahlen.

Kunden kommen Detektiv zu Hilfe

Durch die Warensicherung wurde dabei gegen 16.10 Uhr jedoch ein Alarm ausgelöst. So wurde der 52-jährige Ladendetektiv auf den Mann aufmerksam und versuchte, ihn festzunehmen. Der Unbekannte, der etwa 20 bis 25 Jahre alt war, wehrte sich vehement. Auch, als drei Kunden im Alter von 16 bis 19 Jahren dem Sicherheitsmann zur Hilfe kamen, schafften die vier Männer es nicht, den Dieb festzuhalten. Dieser entledigte sich unter anderem seines Oberteils und ließ auch seinen Rucksack am Tatort zurück. So gelang ihm oberkörperfrei die Flucht.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Er war laut der Beschreibung etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte mittellanges rotblondes Haar und eine hagere Statur. Er trug eine schwarze Sporthose der Marke Adidas, sein Oberkörper war auf seiner Flucht unbekleidet. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 57 78 entgegen.