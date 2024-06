Eine 34-Jährige schüttet am Dienstag in einer Bar in Schwäbisch Gmünd ein Getränk über den Kopf einer 24-Jährigen. Kurze Zeit später verlagert sich die Auseinandersetzung nach draußen. Plötzlich zückt die Ältere ein Messer und verletzt die Jüngere dabei.

Eine 34 Jahre alte Frau soll am Dienstagabend einen Streit mit einer 24-Jährigen angezettelt haben, indem sie einer 24-Jährigen in einer Bar im Bereich des Bahnhofs von Schwäbisch Gmünd ein Getränk über den Kopf geschüttet haben soll. Später verlagerte sich der Streit nach draußen, dabei soll die 34-Jährige auch ein Messer gezückt und ihre Kontrahentin leicht verletzt haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, betrat die 34-Jährige gegen 23 Uhr die Bar, ging zielstrebig auf die 24-Jährige zu und soll ihr ein Getränk über den Kopf geschüttet haben. Daraufhin schritt der Wirt ein und verwies die Ältere aus der Bar. Als die Angegriffene einige Zeit später die Bar verließ, sah sie die 34-Jährige im Bereich der Fahrradständer am Bahnhof stehen. Dabei soll die Jüngere auf die Ältere zugegangen und auf diese eingeschlagen haben.

Lesen Sie auch

Es entwickelte sich eine Schlägerei, in deren Verlauf die 34-Jährige ein Messer gezogen und die 24-Jährige damit leicht verletzt haben soll. Die jüngere Frau flüchtete daraufhin in eine nahe gelegene Gaststätte. Alarmierte Polizeibeamte trafen die 34-Jährige an und brachten sie aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands in eine Klinik. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.