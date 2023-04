Polizei in Schorndorf sucht Zeugen

1 Bei der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Unbekannte überfallen in der Nacht zum Freitag eine Spielhalle in Schorndorf. Die Täter flüchten, eine Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt ist, verläuft ergebnislos. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag eine Spielhalle in der Lutherstraße in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis überfallen. Die Täter sind flüchtig, die Polizei fahndete unter anderem mit einem Polizeihubschrauber nach den Unbekannten und sucht nun auch nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war es gegen Mitternacht zu dem Raub in der Spielhalle gekommen. Gegen 0.30 Uhr stieg der Polizeihubschrauber im Rahmen der Fahndung in die Lüfte, die Suche nach den Unbekannten verlief bislang allerdings erfolglos. In den frühen Morgenstunden wurde die Fahndung zunächst beendet. Nähere Informationen zu den Tätern, dem Tathergang sowie der Beute liegen noch nicht vor.

Lesen Sie auch

Nun hofft die Polizei auf Hilfe aus der Bevölkerung und sucht unter der Telefonnummer 07181/2040 nach Zeugen.