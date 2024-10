Am Montag hat die Polizei in Rottenburg (Kreis Tübingen) einen 40-Jährigen festgenommen, der mehrere Straftaten begangen haben soll. Unter anderem attackierte er eine Polizistin, berichtet die Polizei.

Die weiteren Vorwürfe lauten Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann musste am Montagabend in Gewahrsam genommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat er gegen 18 Uhr ein fremdes Grundstück in der Röntgenstraße, nahm dort eine Eisenstange und beschädigte ein Garagentor. Durch umherfliegende Splitter entstand zusätzlich ein Schaden an einem Fahrzeug in der Garage. Anwohner, die den Vorfall beobachteten, riefen die Polizei.

Auf Anweisung der eingetroffenen Beamten legte der Mann die Eisenstange nieder, wehrte sich jedoch, als ihm Handschellen angelegt werden sollten, und schlug dabei eine Beamtin. Daraufhin wurde der offensichtlich psychisch auffällige Mann unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und fixiert. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort brachte ihn eine Streifenwagenbesatzung in eine Fachklinik.