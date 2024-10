Polizei in Meßstetten im Zollernalbkreis: Zeuge verfolgt Diebesbande im Auto – Polizei schnappt einen Verdächtigen

In Meßstetten hat die Polizei einen 44-Jährigen festgenommen, dem vorgeworfen wird, gemeinsam mit mehreren Komplizen Lebensmittel aus einem Discounter gestohlen zu haben. Am Samstagabend schritten eine Angestellte und Zeugen ein.

Drei Männer haben am Samstagabend im Meßstetten (Zollernalbkreis) offenbar Waren im Wert von 200 Euro aus einem Discounter gestohlen. Danach lieferten sich zwei der mutmaßlichen Diebe eine Verfolgungsjagd mit einem Zeugen, berichtet eine Sprecherin der Polizei am Dienstag. Ein 44-Jähriger wurde festgenommen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Verdächtige gegen 19 Uhr gemeinsam mit mindestens einem Komplizen den Discounter und füllte einen Einkaufswagen, hauptsächlich mit Lebensmitteln. Anschließend verließ er den Laden durch die offenstehende Eingangstür, während ein dritter Verdächtiger offenbar draußen wartete. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und forderte die Täter auf, stehen zu bleiben. Als sie nach dem Wagen griff, flüchteten die Männer zunächst ohne die gestohlenen Waren zu Fuß.

Zeugen greifen ein – Verfolgungsjagd mit Autos

Weitere Zeugen halfen dabei, den 44-Jährigen zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Seine Komplizen flüchteten mit einem Auto mit rumänischer Zulassung, verfolgt von einem Zeugen in dessen Auto. Als die Täter in eine Sackgasse in der Justinus-Kerner-Straße einbogen und die Ausfahrt blockiert wurde, versuchten sie, über eine angrenzende Wiese zu entkommen. Sie blieben jedoch mit ihrem Auto stecken und setzten die Flucht zu Fuß fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Der festgenommene 44-jährige Rumäne wurde am Sonntag der Haftrichterin vorgeführt, die den Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zu den noch flüchtigen Komplizen dauern an. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt, und die Behörden prüfen, ob die Männer für weitere Straftaten in Frage kommen. Es wird vermutet, dass sie bereits am Abend des 27. Septembers 2024 in demselben Discounter zuschlugen.