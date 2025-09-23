Polizei in Leinfelden: Das müssen Sie zum Umzug der Polizei wissen

1 Die Polizei zieht aus dem Interimsgebäude wieder zurück nach Leinfelden. Foto: Thomas Krämer

Die Polizei Leinfelden-Echterdingen zieht nach fünf Jahren Sanierung zurück an den Kornblumenweg. Warum am Dienstag aber noch geschlossen ist, lesen Sie hier.











Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen ist ab Mittwoch, 24. September 2025, wieder am regulären Ort zu finden: am Kornblumenweg 4. Die Rufnummer für den Posten ist weiterhin die: 0711 / 90 37 70. Wichtig dabei: Am Tag zuvor, am Dienstag, 23. September, bleibt der Polizeiposten allerdings den gesamten Tag geschlossen – an diesem Tag findet der Umzug ins frisch sanierte Gebäude statt. Wer an diesem Tag ein Anliegen hat, bei dem er bei der Polizei vorstellig werden möchte, muss sich ans Polizeirevier Filderstadt wenden, entweder direkt an der Karl-Benz-Straße 23 oder unter der Rufnummer: 0711 / 7 09 13. Für einen Notfall gilt freilich weiterhin die 110.