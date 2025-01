Polizei in Kornwestheim: Skurriler Start für neuen Revierleiter: „Lurchi war ein nicht alltäglicher Fall“

1 Jan Farger leitet das Polizeirevier Kornwestheim seit Oktober 2024. Foto: Simon Granville

Wenige Monate ist Jan Farger erst Chef der Polizei in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Der 36-Jährige hatte gleich mit „Lurchi-Vandalismus“ zu tun. Warum er Fans des Salamanders wenig Hoffnung machen kann und derzeit Einbrüche im Fokus stehen.











Jan Farger konnte in seinen ersten Monaten als Leiter der Kornwestheimer Polizei direkt mit einem spektakulären Fall einsteigen. Erst wurde mit viel Aufsehen eine Lurchi-Figur am Stadtparksee enthüllt – und wenige Tage später wurde sie schon beschädigt und musste entfernt werden. „Das war in der Tat ein nicht alltäglicher Fall“, sagt Farger. Der 36-Jährige trat im Oktober die Nachfolge von Michael Neuweiler an, der in den Ruhestand ging.