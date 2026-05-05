5 Die Polizei durchsuchte Gebäude unter anderem in Münchingen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Nach monatelangen Ermittlungen schlugen Fahnder in Stuttgart und Korntal zu. Eine Frau und drei Männer sitzen wegen Drogendelikte in Haft. Was genau wurde sichergestellt?











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Ermittler haben am Donnerstagmorgen mehrere Gebäude in Stuttgart und Korntal-Münchingen durchsucht und eine 30 Jahre alte Frau sowie drei Männer im Alter von 22, 25 und 34 Jahren festgenommen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am gewerbsmäßigen Handel mit Kokain und Marihuana und am illegalen Anbau von Cannabis beteiligt gewesen zu sein. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatten umfangreiche Ermittlungen die Beamten auf die Spur der Männer und der Frau geführt.