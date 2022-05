Umgang mit Mangel an Speiseöl in Stuttgart Sonnenblumenöl um jeden Preis?

Der Ukraine-Krieg sorgt für einen Mangel an Sonnenblumenöl. Dadurch steigen die Preise für das Speiseöl. Eine Edeka-Filiale in Hessen stellt deswegen den Verkauf ein. So gehen die Filialen und Kunden in Stuttgart mit der Knappheit um.