Polizei in Filderstadt und Echterdingen

1 Bei Verkehrskontrollen am Samstag stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig / Eibner-Pressefoto

Bei Kontrollen der Polizei in Filderstadt und Echterdingen (Kreis Esslingen) wurden am Samstag mehrere Kinder ohne Kindersitz und ähnliche Verstöße festgestellt.















Am Samstag wurden mehrere Fälle von der Polizei festgestellt, bei denen Kinder ohne entsprechende Sicherung in Autos unterwegs waren. Am Morgen wurde um 7.15 Uhr ein 41-Jähriger von einer Polizeistreife kontrolliert worden, weil er nach Angaben der Polizei ohne Gurt unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass auch ein vierjähriges Kind auf dem Rücksitz ohne entsprechende Sicherung unterwegs war.

Am Abend wurde in Filderstadt ein ähnlicher Fall festgestellt. Gegen 23.55 Uhr fiel einer Polizeistreife ein 32-Jähriger auf, der einen Vierjährigen ohne Kindersitz beförderte. Erst nachdem geeignete Sitze zu den Autos gebracht und installiert worden waren, durften die Fahrzeuge weiterfahren. Beide Fahrer wurden entsprechend von der Polizei angezeigt.