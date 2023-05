Als die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Autofahrer kontrollieren will, drückt dieser aufs Gas. Er flüchtet und missachtet dabei mehrere Verkehrsregeln. Schließlich stoppen die Beamten den Mann mit einem Stop-Stick.

Ein offenbar betrunkener 45-Jährige ist am frühen Dienstagmorgen in Filderstadt (Kreis Esslingen) erfolglos vor einer Polizeikontrolle geflohen.

Wie eine Sprecherin mitteilte, wollte eine Polizeistreife den Mann gegen 3.30 Uhr in der Echterdinger Straße in Bernhausen kontrollieren. Anstatt anzuhalten, flüchtete der 45-Jährige aber und war dabei teilweise deutlich zu schnell. Außerdem fuhr er bei seiner Flucht über Plattenhardt und in Richtung Aichtal über mehrere rote Ampeln. Bei Aichtal fuhr er dann in Richtung Stuttgart auf die B27 und bei der Anschlussstelle Plattenhardt wieder ab. Während der Flucht, die auch durch Wohn- und Industriegebiete führte, mussten zwei Streifenwagen dem Opel des Mannes ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz und verfolgte den Mann aus der Luft.

Am Kreisverkehr, der die Metzinger Straße in Bonlanden mit der parallel zur Bundesstraße verlaufenden Kreisstraße 1225 verbindet, fuhr der Mann schließlich über einen von der Polizei ausgelegten sogenannten „Stop-Stick“. Dabei handelt es sich um eine Nagelsperre, die die Reifen von Autos zerstören kann.

So wurde der Flüchtige schließlich gezwungen, mit luftleeren Reifen in Plattenhardt anzuhalten. Er musste seinen Führerschein abgeben, zudem wurde ihm Blut abgenommen, weil ein Atemalkoholtest einen vorläufigen Wert von 0,5 Promille ergeben hatte. An dem Auto war ein Schaden entstanden, den die Polizei auf 1000 Euro schätzt, es musste abgeschleppt werden. Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge wurde durch die Verfolgungsjagd kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet, auch verletzt wurde niemand.