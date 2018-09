Polizei in Baden-Württemberg Zu wenige Diensthemden für Nachwuchspolizisten

Von red/dpa/lsw 27. September 2018 - 13:49 Uhr

Die Dienstkleidung der Polizei in Baden-Württemberg wurde in einer bestimmten Größe knapp. (Symbolbild) Foto: dpa

Der Polizeinachwuchs in Baden-Württemberg muss mit zu wenig Diensthemden auskommen. Grund dafür sei die hohe Nachfrage an einer bestimmten Größe.

Stuttgart - Die baden-württembergische Polizei hat im Frühjahr zu wenig Diensthemden für ihre Nachwuchsbeamten vorrätig gehabt. Der Grund für den Lieferengpass: Von den Beamten in Ausbildung sei sehr oft eine bestimmte Größe nachgefragt worden, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Donnerstag in Stuttgart mit. Das Problem sei inzwischen gelöst.

Kritik am Innenministerium

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte das Innenministerium. Oft dauere es bis zu drei Monate nach der Einstellung, bis mit der Einkleidung begonnen werde, bemängelte Thomas Mohr, Landesvorstandsmitglied der GdP in Mannheim. Weil die Vereidigung auf die Verfassung zeitnah innerhalb von zwei bis drei Wochen in Uniform erfolge, hätten sich junge Leute bereits getragene Uniformteile leihen müssen. Das sei ein Zustand, den es bei einem staatlichen Arbeitgeber nicht geben dürfe.