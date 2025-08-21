Polizei in Baden-Württemberg: So viele Menschen werden im Südwesten als vermisst gemeldet

Die baden-württembergischen Polizei schreibt jährlich tausende Menschen als vermisst aus. Exklusive Zahlen zeigen, wie viele noch nicht gefunden wurden.
Rund 350 Menschen sind bisher nicht wieder aufgetaucht, die zwischen 2022 und 2024 in Baden-Württemberg als vermisst gemeldet wurden. Das geht aus Zahlen des Landeskriminalamts mit Stand 20. August hervor, die unserer Redaktion vorliegen. Das entspricht rund einem Prozent der Vermisstenmeldungen, die in den drei Jahren insgesamt ausgeschrieben wurden – die meisten Fälle klären sich nach einiger Zeit, weil die Person zum Beispiel gefunden wird.