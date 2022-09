1 Ein Mann mit einer Softairwaffe hat am Wochenende für Aufregung in Waiblingen gesorgt (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Die Polizei im Rems-Murr-Kreis ist am Wochenende – unter anderem – zu zwei aufsehenerregenden Einsätzen ausgerückt. Einmal war sogar das SEK involviert.















Im Rems-Murr-Kreis ist die Polizei am Wochenende zu zwei aufsehenerregenden Einsätzen ausgerückt. Am Samstag gegen 16 Uhr hielt sich ein 38-Jähriger an einer Bushaltestelle in der Hauptstraße von Waiblingen-Neustadt auf. Er hatte eine Softairwaffe bei sich, die laut der Polizei die „Form eines Maschinengewehrs“ hatte. Der Mann zielte damit auf vorbeifahrende Autos, ohne jedoch Schüsse abzugeben.

Nachdem der Mann der Polizei gemeldet worden war, fuhren mehrere Polizeistreifen zu der Bushaltestelle. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und in das ZfP Winnenden gebracht, da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. In der Psychiatrie begann er gegen 18 Uhr zu randalieren und verletzte dabei drei Mitarbeiter leicht. Erneut mussten mehrere Polizeistreifen anrücken.

SEK-Einsatz in Schorndorf

Aufgrund einer gemeldeten Bedrohungslage kam es am Sonntag kurz vor 11 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz in der Straße Alte Steige in Schorndorf. „Ein 26 Jahre alter Mann und seine 24-jährige Lebensgefährtin waren am Vormittag in Streit geraten, woraufhin der Mann Drohungen aussprach“, teilt die Polizei mit. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 26-Jährige seine Partnerin und auch andere Personen gefährden könnte, war neben mehreren Streifenwagen auch das Spezialeinsatzkommando im Einsatz. Der 26-Jährige konnte widerstandslos festgenommen werden, niemand wurde verletzt. Der Mann muss nun aber mit einer Strafanzeige rechnen.