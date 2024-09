1 Die Polizei bildete für den Fall eine Sonderkommission mit der Bezeichnung „Hirsch“. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In einem Wald wird eine tote Frau gefunden. Ermittler verdächtigen einen 45-Jährigen. Aber in dem Fall gibt es noch viele Fragezeichen.











Ein 45-jähriger Mann sitzt in Untersuchungshaft, weil er eine 25-Jährige aus Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) getötet haben soll. Die seit Anfang September vermisste Frau war am Montag tot in einem Wald in der Nähe ihres Wohnorts gefunden worden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.