Polizeieinsatz am Flughafen: Mann ohne Bordkarte sorgt für Einstellung des Flugverkehrs in Stuttgart

Am Sonntagvormittag befindet sich ein Mann ohne Bordkarte im Sicherheitsbereich des Stuttgarter Flughafens. Die Polizei muss daraufhin den Flugverkehr kurzzeitig einstellen.
Wegen eines Vorfalls im Sicherheitsbereich ist am Sonntagvormittag der Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen kurzzeitig eingestellt worden. Nach Informationen der zuständigen Bundespolizei wurden Mitarbeiter im Sicherheitsbereich auf einen Mann aufmerksam, der offenbar keine Reiseabsichten hatte und bei der Kontrolle auch keine Bordkarte vorweisen konnte.