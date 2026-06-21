Polizeieinsatz am Flughafen: Mann ohne Bordkarte sorgt für Einstellung des Flugverkehrs in Stuttgart

Am Sonntagvormittag befindet sich ein Mann ohne Bordkarte im Sicherheitsbereich des Stuttgarter Flughafens. Die Polizei muss daraufhin den Flugverkehr kurzzeitig einstellen.

Wegen eines Vorfalls im Sicherheitsbereich ist am Sonntagvormittag der Flugbetrieb am Stuttgarter Flughafen kurzzeitig eingestellt worden. Nach Informationen der zuständigen Bundespolizei wurden Mitarbeiter im Sicherheitsbereich auf einen Mann aufmerksam, der offenbar keine Reiseabsichten hatte und bei der Kontrolle auch keine Bordkarte vorweisen konnte.

Zunächst wurde der 24-Jährige von der Polizei aus dem Sicherheitsbereich gebracht. Da jedoch nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, auf welchem Weg der Mann in diesen Bereich gelangt war und ob er sich einer Kontrolle unterzogen hatte, leitete die Bundespolizei polizeiliche Maßnahmen ein. In der Folge wurde der Flugbetrieb eingestellt und der gesamte Sicherheitsbereich geräumt, um eine mögliche Gefährdung auszuschließen.

Einsatz am Stuttgarter Flughafen gegen 9.30 Uhr beendet

Auch dank Videoaufzeichnungen konnte die Polizei nachvollziehen, dass der Mann ohne gültige Bordkarte die Bordkartenkontrolle passierte und anschließend ordnungsgemäß die Sicherheitskontrolle durchlaufen hatte.

Nachdem eine Gefahr für die Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, wurden die polizeilichen Maßnahmen gegen 9.30 Uhr wieder aufgehoben. Jedoch mussten sich alle Passagiere erneut einer Sicherheitskontrolle unterziehen.