1 Die Polizei stoppte den Raser im Gröninger Weg. (Symbolbild) Foto: imago//Rolf Kremming

Ein 33-Jähriger hat den Motor seines Audis mehrfach aufheulen lassen und ist mehrfach die Stuttgarter Straße hinauf und hinab gerast. Die Polizei setzte dem Treiben ein Ende.









Wenn das mal kein klassischer Fall von „selbst schuld“ ist: Ein 33-Jähriger ist seinen Führerschein los, nachdem er mit 1,3 Promille durch Bietigheim-Bissingen gerast ist. Die Polizei war überhaupt erst auf ihn aufmerksam geworden, da er gegen 23.45 Uhr den Motor seines Audi in der Stuttgarter Straße mehrfach laut aufheulen ließ. Kurz darauf beobachteten die Beamten, wie der Audi-Fahrer sein Fahrzeug wendete und in hohem Tempo in Richtung Ludwigsburg davonfuhr, ehe er in die Berliner Straße abbog. Dort wendete er erneut und raste erneut in Richtung der Bietigheimer Innenstadt.