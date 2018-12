Tödlicher Unfall auf der B 14 Polizei gibt weitere Details bekannt

Von zin 27. Dezember 2018 - 15:05 Uhr

Die Polizei ermittelt die Hintergründe eines tödlichen Unfalls (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 44-Jähriger ist am Donnerstagmorgen auf der B14 bei Winnenden ums Leben gekommen. Offenbar hatte der Mann nach einem Zusammenstoß mit der Leitplanke zunächst sein Fahrzeug verlassen.

Winnenden - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 14 nahe Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, war der 44-Jährige mit seinem Citroën in Richtung Backnang gefahren, als er gegen 5 Uhr auf einer Brücke – vermutlich an einer glatten Stelle – mit seinem Fahrzeug ins Schleudern kam und in die Leitplanke krachte. Auf der rechten Fahrspur kam der Wagen schließlich zum Stehen. Eine nachfolgende 20-jährige Autofahrerin erkannte das Fahrzeug in der Dunkelheit zu spät und rammte es. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Der 44-Jährige musste noch an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt werden und verstarb kurze Zeit später infolge der Unfallverletzungen im Krankenhaus.

Gutachter eingesetzt

Die Polizei zog einen Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzu. Erste Ergebnisse bestätigten demnach den Verdacht, dass der Autofahrer nach der ersten Karambolage offenbar aus seinem Fahrzeug gestiegen war und beim zweiten Zusammenstoß von diesem getroffen wurde. Die weiteren Unfallermittlungen dauern an. Die Bundesstraße in Richtung Backnang war am Donnerstagmorgen für mehrere Stunden gesperrt. Größere Staus bildeten sich laut der Polizei aber nicht. Die Beamten bitten Verkehrsteilnehmer, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, sich unter der Nummer 0 79 04/9 42 60 zu melden.