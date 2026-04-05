Polizei gibt Auskunft: Hier werden im Kreis Esslingen die meisten Straftaten begangen

Die Zahl der Straftaten im Kreis Esslingen ist 2025 zurückgegangen. Die neue Polizeistatistik zeigt, in welchen Orten sich die meisten Fälle ereigneten – und wo die wenigsten.
„Die Sicherheitslage in der Region ist gut.“ Das sagt Udo Vogel, der Präsident des Polizeipräsidiums Reutlingen. „Die Gesamtzahl der Straftaten in unserem Zuständigkeitsbereich ging 2025 erneut zurück, genauso wie die Kriminalitätsbelastung, die weit unter dem Landesschnitt liegt.“ Der Landkreis Esslingen ist Teil von Vogels „Revier“ – und auch hier ist die Entwicklung positiv. So manche Zahl in der jüngst vorgelegten polizeilichen Kriminalstatistik überrascht allerdings.