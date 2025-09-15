Polizei-Geschichte in Stuttgart: Blitzer in der Tonne – warum die Polizei diese Erfindung aus dem Verkehr zog

Unglaubliche und unfassbare Einsätze der Stuttgarter Polizei sind reif fürs Museum. Seit zehn Jahren präsentieren echte Polizisten True Crime zum Anfassen.
Diese Mülltonne hat es in sich. Unauffällig steht sie am Rand und liefert doch alle wesentlichen Antworten auf Fragen der Verkehrsüberwachung: Wie erwische ich die besonders schnellen Raser, die dicken Fische, ohne dass sie vorab gewarnt werden? Wie viele Autofahrer sind tatsächlich zu schnell unterwegs? Und wie sorge ich durch effektive Kontrollen für Abschreckung – und damit letztlich für mehr Verkehrssicherheit?