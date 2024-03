Leiche einer 70-Jährigen in Esslinger Neckarkanal entdeckt

1 Feuerwehrleute können eine Frau nur noch tot aus dem Roßneckarkanal in Esslingen bergen. Foto: 7aktuell.de

Weil eine Zeugin einen herrenlosen Rollator an einer Böschung des Esslinger Roßneckars entdeckt hatte, ließ die Polizei diesen Bereich absuchen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz, dessen Besatzung eine schreckliche Entdeckung machte.











Über der Esslinger Innenstadt kreiste am Mittwochabend ein Hubschrauber. Er gehörte zu einem Suchtrupp der Polizei, der den Bereich des Roßneckars in der Weststadt intensiv absuchte. Ausgelöst hatte den Einsatz der Hinweis einer Zeugin, die gegen 17.45 Uhr im Bereich Mettinger Straße und Schlachthausstraße einen herrenlosen Rollator in der Böschung des Gewässers entdeckt und die Polizei verständigt hatte. Die Befürchtung, dass ein Unglück passiert sein könnte, bestätigte sich aufs Schlimmste.