1 Von Samstag an tragen die Stuttgarter Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste Mund-Nasen-Schutz. Foto: Facebook Polizei Stuttgart

Ab Montag gilt die Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst tragen den Mund-Nasen-Schutz schon ab Samstag. Außerdem geht die Polizei wieder verstärkt auf Corona-Streife.

Stuttgart - Wenn die Beamten der Stuttgarter Polizei im Einsatz sind, werden sie von Samstag an einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für Polizei und Bundespolizei, sondern für die komplette Blaulichtfraktion, sprich Rettungskräfte sowie Feuerwehr.

Um den Bürgerinnen und Bürgern Stuttgarts mit gutem Beispiel voranzugehen, tragen die Einsatzkräfte die Masken bereits zwei Tage bevor die Vorschriften in Baden-Württemberg gelten, so die Polizei.

Corona-Streifen unterwegs

Außerdem wird die Polizei auch am Wochenende bei bestem Frühlingswetter wieder – wie in den vergangenen Wochen – verstärkt nach Corona-Verstößen Ausschau halten. „Wir werden vor allem an den Hot Spots der Stadt wieder verstärkt auf Streife gehen, um zu schauen, ob sich die Menschen an die Verordnungen halten“, so Polizeisprecherin Monika Ackermann.

Das frühsommerliche Wetter wird die Menschen nämlich wieder nach draußen locken. „Am Wochenende erwarten wir Sonne pur, kaum Wolken und schon gar keinen Regen“, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) Stuttgart. Von den Temperaturen werde es wohl etwas zurückgehen, trotzdem wird sich das Quecksilber knapp über der 20-Grad-Marke einpendeln. Bleibt zu hoffen, dass die Sonnenanbeter den nötigen Abstand wahren.

