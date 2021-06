2 Ein 13-Jähriger Junge aus Stuttgart wird vermisst. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 13 Jahre alter Junge aus Stuttgart ist spurlos verschwunden. Die Polizei wendet sich jetzt mit einem Echtbild an die Öffentlichkeit. Wer hat Muhammednur Celik gesehen?

Stuttgart - Die Stuttgarter Polizei sucht mit einem Echtbild nach einem vermissten 13-Jährigen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, verließ Muhammednur Celik am 9. Mai die Wohnung der Mutter in Bad Cannstatt und wollte einen Verwandten in Remseck im Rems-Murr-Kreis besuchen.

Seitdem ist er spurlos verschwunden. Denn bei den Verwandten in Remseck sei der 13-Jährige nicht angekommen, teilte die Polizei weiter mit. Am Tag darauf, also am 10. Mai, habe es letztmals telefonisch Kontakt mit dem 13-Jährigen gegeben.

So beschreibt die Polizei den Vermissten

Die Suche nach dem Vermissten verlief bislang ohne Erfolg – jetzt wendet sich die Stuttgarter Polizei bei der Fahndung nach dem Jungen an die Öffentlichkeit.

Die Beamten beschreiben Muhammednur Celik wie folgt: Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Er hat den Angaben zufolge braune Augen und braune Haare, welche er oben länger als an den Seiten trägt. Er spricht Deutsch mit Akzent und Türkisch. Zuletzt habe er eine blaue Jogginghose, eine schwarze Winterjacke mit Kapuze sowie schwarz-rote Sportschuhe getragen.

Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 13-Jährigen geben kann, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711 8990 5778 melden.