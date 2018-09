Polizei fahndet mit Bild Mountainbikerin aus Waldkirch vermisst

Von red/aim 18. September 2018 - 12:08 Uhr

In Waldkirch wird eine 43-jährige Frau vermisst. Die Polizei fürchtet, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Waldkirch - Seit Sonntag wird die 43-jährige Brigitte Thoma aus Waldkirch (Kreis Emmendingen) vermisst. Die Polizei befürchtet, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte und fahndet deshalb öffentlich nach der Vermissten.

Zuletzt am Sonntagnachmittag gesehen

Zuletzt sei die Frau am Sonntagnachmittag in Waldkirch gesehen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden bereits jegliche Orte überprüft, an denen sich die Frau aufhalten könnte – doch sie scheint spurlos verschwunden.

Die 43-Jährige ist circa 1,64 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Darüber hinaus trägt sie blondes, etwa schulterlanges Haar. Details zu ihrer Kleidung sind nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass sie mit einem älteren, grauen Mountainbike mit lilafarbenen Streifen unterwegs sein könnte.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen bittet unter der Telefonnummer 0761/882-5777 um Hinweise zum Verbleib der vermissten Frau.