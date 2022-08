1 Die Polizei hat nach einem Einbrecher gesucht. Foto: picture alliance / Wolfram Kastl

In der Nacht zum Dienstag sind Anwohner in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) von einem Hubschrauber geweckt worden. Die Polizei erklärt, warum er im Einsatz war.















In aller Frühe war am Dienstag gegen 3 Uhr für etwa eine halbe Stunde ein Hubschrauber der Polizei über Kornwestheim unterwegs. Die Beamten haben nach einem bislang unbekannten Täter gefahndet, der in der gleichen Nacht in ein Restaurant in der Langen Straße eingebrochen sein soll.

Fahndung blieb erfolglos

Laut Polizeibericht ist bei dem Einbruch wohl die Alarmanlage ausgelöst worden. Ein Mann, der in dem Haus wohnt, hat das gehört und daraufhin einen Mann beobachtet, der durch ein Fenster geflohen ist. Die Polizeireviere Kornwestheim und Ludwigsburg fahndeten zunächst erfolglos mit mehreren Streifen und dem Hubschrauber nach dem Unbekannten. Gestohlen wurde nach Angaben der Polizei nichts.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen unter 0 71 54 / 1 31 30.