Unfall bei Einsatzfahrt in Filderstadt

7 Die Laterne ist durch den Aufprall nahezu umgeknickt. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Bei einem Unfall in Filderstadt ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Ein Polizeiauto war in einem Kreisverkehr aus der Fahrbahn geraten.

Filderstadt - Ein Polizeifahrzeug ist in der Nacht zum Sonntag in Filderstadt (Kreis Esslingen) in einen Unfall verwickelt gewesen.

Wie die Polizei mitteilt, kam ein Streifenwagen des Polizeireviers Filderstadt während einer Einsatzfahrt am Sonntag gegen 01.35 Uhr im Stadtteil Bernhausen im Kreisverkehr L1208a Echterdinger Straße/Felix-Wankel-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dabei gegen eine Straßenlaterne, welche dadurch fast vollständig umgedrückt wurde.

Der 32-jährige Fahrer des Polizeiautos sowie seine 29-jährige Kollegin blieben unverletzt. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden. An diesem, sowie am Lichtmast entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zur Sicherung der Straßenlaterne war die Feuerwehr Filderstadt vor Ort eingesetzt.