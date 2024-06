Polizei Essen: 28 verletzte Beamte bei Protesten gegen AfD-Parteitag

1 Gegen den am Samstag begonnenen zweitägigen AfD-Bundesparteitag hatte es laut Polizei seit Freitagabend 32 Demonstrationen gegeben. Foto: AFP/VOLKER HARTMANN

Am Rande des AfD-Bundesparteitags in Essen sind bei Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gegendemonstranten 28 Polizisten verletzt worden – einer von ihnen schwer. Dies teilte die Polizei am Samstagabend mit.











Bei den teils gewaltsamen Protesten gegen den AfD-Parteitag in Essen sind ein Beamter schwer und 27 Einsatzkräfte leicht verletzt worden. Dies teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Großstadt am Samstagabend mit. Zunächst hatte sie von zwei schwerverletzten Polizisten gesprochen. Nach der Behandlung im Krankenhaus hätten „sich die zunächst als schwer eingestuften Verletzungen der Beamtin glücklicherweise als nicht so gravierend“ dargestellt, erklärte die Polizei.