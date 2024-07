Polizei-Ermittlungen in und um Stuttgart: Verunsicherte Eltern haben Angst um Schulkinder

1 Zu zweit geht’s besser – und manchmal schützt das vor seltsamen Begegnungen mit Fremden. Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer

Bei Eltern von Grundschulkindern herrscht derzeit Alarmstimmung: Im Umfeld von Schulen häufen sich die Meldungen von verdächtigen Personen, die Kinder ins Auto locken wollen. Die Polizei ermittelt: Was sind Fakten, was Gerüchte?











Eine Grundschule im Stadtbezirk Untertürkheim hat am Mittwoch Besuch von der Polizei bekommen. Seit Tagen kursierten dort unter Elterngruppen Gerüchte, dass man seine Kinder nicht mehr an die Schule schicken könne, weil da ein Mann mit bösen Absichten die Kinder anspreche. Bis zu zehn Beamte haben das Schulgelände unter die Lupe genommen und sich auch in den Klassenzimmern gezeigt. Auch weitere Ermittlungen ergeben am Ende: „Es hat zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Kinder gegeben“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke.