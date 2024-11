Einmal wurde auf der Schillerhöhe eingebrochen, das andere Mal im Wohngebiet Richtung Affalterbach. Beide Einbrüche fanden am Freitag statt. Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro wurde gestohlen.

Gleich zwei Einbrüche gab es am Freitag in Marbach. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe ermittelt die Polizei jetzt, ob es zwischen beiden Taten einen Zusammenhang gibt.

Über eine Terrassentür verschafften sich die Täter zwischen 14 und 17.30 Uhr Zugang in die Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am südöstlichen Ortsrand von Marbach Richtung Affalterbach. Ob die Täter etwas stahlen und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann die Polizei bislang noch nicht sagen.

Fenster aufgehebelt

Der zweite Einbruch ereignete sich ebenfalls am Freitag in der Zeit zwischen 15.15 und 20.50 Uhr im Wohngebiet Schillerhöhe in einem Einfamilienhaus. Hier verschafften sich die Täter oder ein Einzeltäter über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Wohnhaus und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Marbach unter Telefon 0 71 44 / 90 00 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.