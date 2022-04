1 Nach dem ungeklärten Tod einer Frau in Waiblingen ermittelt die Polizei. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 79-jährige Frau ist an Karfreitag tot in ihrer Wohnung in Hohenacker entdeckt worden. Weil ihre Verletzungen nicht zu einem häuslichen Unfall passen, ermittelt die Polizei nun in Richtung Tötungsdelikt.















Eigentlich ist die Polizei nur routinemäßig zum Fall einer verstorbenen älteren Frau hinzugezogen worden. Jetzt aber steht im Raum, dass die 79-Jährige das Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte.

Die Todesumstände sind unklar

Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Vormittag des Karfreitags tot in ihrer Wohnung in Waiblingen-Hohenacker aufgefunden worden. Weil die genauen Umstände, wie die Frau ums Leben kam, unklar sind, wurden die Ermittlungsbehörden eingeschaltet. Man habe die Verletzungen der Frau mit den Umständen eines häuslichen Unfalls abgleichen wollen, heißt es dazu aus dem Polizeipräsidium Aalen.

Eine von der Staatsanwaltschaft Stuttgart angeordnete Obduktion hat nun aber offenbar einen anderen Verdacht ergeben. Nach den vorliegenden Untersuchungsergebnissen seien die festgestellten Befunde nicht mit einem häuslichen Unfall in Einklang zu bringen, heißt es vonseiten der Polizei. Deshalb werde nun wegen eines möglichen Tötungsdelikts ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei in Waiblingen, die eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hat, bittet zur Klärung des Tat um Hinweise von Zeugen. Für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sei es von Bedeutung, ob im Bereich des Dorfwegs in Hohenacker zwischen Donnerstag- und Freitagmittag von Anwohnern oder Passanten Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt worden seien, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 73 61/58 00 entgegengenommen.