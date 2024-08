Polizei ermittelt wegen Körperverletzung: Angriff mit Spitzhacke, Stock und Hammer – Streit in Pattonville eskaliert

1 Anwohner hatten die Polizei alarmiert. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Gruppe Männer hatte sich am Donnerstagabend in Pattonville getroffen, um einen zurückliegenden Streit zu klären. Stattdessen kam es zur Eskalation.











In Pattonville ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen mehreren Männern gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei kamen hierbei auch eine Spitzhacke, ein Hammer und ein Stock zum Einsatz. Nach bisherigem Kenntnisstand soll sich die Gruppe gegen 19 Uhr in der Columbusstraße getroffen haben, um einen bereits zurückliegenden Streit zwischen einem 20- und einem 23-Jährigen zu klären. Der Jüngere hatte dies wohl eingefordert, und zum Treffen einen 15 und einen 53 Jahre alten Verwandten mitgebracht. Der Ältere kam in Begleitung eines 61-Jährigen.